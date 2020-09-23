Член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко сравнил инаугурацию Александра Лукашенко с воровской сходкой, передает Укринформ.

«Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинаугурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе», - сказал Латушко.

Он добавил, что с сегодняшнего дня Лукашенко больше не президент Республики Беларусь, а просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси, и кучки бюрократов.

«Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он (Лукашенко. – Ред.) теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира», - сказал Латушко.

Напомним, сегодня, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.