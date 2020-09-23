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Киев останется в «оранжевой» карантинной зоне до марта. И это по самому оптимистичному прогнозу.

Об этом РБК-Украина сообщил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

«Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, - они уже прошли инкубационный период», - отметил он.

Рубан подчеркнул, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости.

«На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в «оранжевой» зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам», - отметил чиновник.

 
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