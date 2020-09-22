При проведении дистанционного обучения школы могут отказаться от традиционной 12-балльной шкалы оценивания и будут оценивать знания учащихся по собственным критериям. Ученикам могут ставить «зачтено»/«незачет», если хотя бы половина уроков проводилась удаленно, сообщает hromadske со ссылкой на Минобразования

Такая возможность для школ определена в законе «О среднем образовании». В частности, в ст. 17 закона указано, что образовательные учреждения могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии эта шкала должна быть обязательно переведена в баллы.

Такую оценку учителя могут использовать для предметов «Физическая культура», «Трудовое обучение», «Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство», «Основы здоровья» и других отдельных предметов вариативной составляющей.