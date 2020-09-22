Министерство здравоохранения предлагает в госбюджете на 2021 год повысить тариф на предоставление первичной медицинской помощи с 600 до 710 грн за одного пациента. Как передает УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге.

«Сейчас мы находимся в бюджетном процессе. Для Минздрава с точки зрения реформирования системы здравоохранения - это чрезвычайно важный процесс. Мы готовились, начиная с апреля, делали соответствующие расчеты. Мы ввели антикризисный пакет, чтобы поддержать наши больницы. На 2021 год мы уже выходим, учитывая реальные показатели», - заявил он.

По словам министра, реформирование здравоохранения - это «многогранный» процесс и, кроме финансового компонента, в Минздраве вводят элементы контроля качества оказания медицинской помощи - «это вопрос стандартов, которые мы вводим».

«Финансовый аспект является одним из главных. В своем бюджетном запросе, который мы подали согласно своим расчетам, - он составляет 296 млрд гривен, из них 225 млрд предусмотрено на программу медицинских гарантий - это все наши семейные врачи, которые работают по этой программе, это все наши больницы, они все получают финансирование через Национальную службу здоровья по программе медицинских гарантий, заключая соответствующие договоры», - отметил Степанов.

По его словам, Минздрав в бюджете 2021 года планирует повысить тариф на предоставление первичной медицинской помощи с 600 грн до 710 грн за одного пациента.

«Семейным врачам за каждую заключенную декларацию выплачивается соответствующая сумма. В этом году сумма составляет 600 грн, в следующем году мы заложили 710 грн. Мы повысили этот тариф. Он не повышался два года, и с учетом индекса инфляции, коэффициентов инфляции мы повысили этот тариф», - добавил он.

По словам министра, также вводятся соответствующие коэффициенты.

«Мы вводим соответствующие коэффициенты. Кроме количества пациентов, с которыми подписывает декларацию врач. Эти все пациенты разные, это могут быть пациенты с гипертонической болезнью, сахарным диабетом или другими болезнями, работа врача в горных районах. Также через коэффициенты мы будем требовать максимального качества оказания помощи семейными врачами. У нас есть соответствующие критерии, например, сопровождение иммунизации. Также мы заложили сумму за ведение на амбулаторном уровне больных туберкулезом», - отметил он.