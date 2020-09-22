На карантине расходы украинцев уменьшились на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом граждане в течение апреля, мая, июня 2020 года совершили покупок на 649,3 миллиарда гривен. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Как свидетельствует опубликованная информация, украинцы больше всего тратили на продукты питания и безалкогольные напитки - 278 684 миллиона гривень или 42,9%. На коммуналку в целом ушло 90 617 миллионов гривен или 13,9%. На третьей строчке по расходам транспорт - 50 493 миллиона гривен.

Далее в перечне алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики - 7,5%; здравоохранение - 6,3%; одежда и обувь - 4,3%; разные товары и услуги - 4,2%; предметы домашнего потребления, бытовая техника и текущее содержание жилья - 4,0%; отдых и культура - 2,8%; связь - 2,7%; рестораны и гостиницы - 2,6%; образование - 1,0%.