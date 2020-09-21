Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать «международное временное правительство» на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для проведения там местных выборов.

«Потому что, как правило, подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и т.д. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны такими, что состоялись. В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым может быть на год, может – на два. А безопасность обеспечить могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по существу, не новое, о нем уже говорили», - сказал он в эфире программы «Персона грата» на «UA: Украинское радио», передает Интерфакс-Украина.

Фокин указал, что Россия ранее согласилась на такой способ движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения на Донбассе.

«Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы», - отметил он.

Напомним, заместитель главы украинской делегации на Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в интервью изданию «Страна» заявил: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса».

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.