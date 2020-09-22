Окружной административный суд города Киева открыл производство по административному делу по иску Егора Фирсова к Кабинету Министров Украины.
Как сообщила пресс-служба суда, истец просит суд отменить распоряжение правительства от 20 мая 2020 о назначении Малеваного председателем Государственной экологической инспекции Украины.
Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 13 октября 2002 года.
Фирсов возглавлял Госэкоинспекцию до назначения Малеваного.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время