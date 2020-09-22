также в разделеОбщество
На карантине расходы украинцев уменьшились на 10%
Гендиректора промпредприятия из ОРЛО обвинили в финансировании оккупантов 8
Инфекционист: В Украине растет число смертей от COVID-19 среди молодых 12
Нардеп Скороход призвала к показательным арестам лжеактивистов 28
В СНБО работают над блокированием «ВКонтакте» в Украине 11
В Украине зафиксировано 2884 новых случая COVID-19 13
ГБР получило нового и.о. директора 37
21 сентября. Картина дня 19
В Чехии белорусу могут дать 15 лет за участие в «ДНР» 13
В Украину возвращается летняя жара 39
Все жители обрушившегося дома в Дрогобыче получили компенсацию 11
Врачи сообщают о положительной динамике у Балуха 12
Минцифры создаст единый реестр получателей соцвыплаты 14
Суд арестовал Юрченко с альтернативой залога в 3 млн грн 21
Еще 29 населенных пунктов Крыма перевели на режимное водоснабжение 19
Всемирный фонд природы: В Украине плачевное состояние окружающей среды 14
Украинские военные корабли начали маневры в Черном море 16
В Украине открыли доступ к разрешениям на строительство 22

Окружной административный суд города Киева открыл производство по административному делу по иску Егора Фирсова к Кабинету Министров Украины.

Как сообщила пресс-служба суда, истец просит суд отменить распоряжение правительства от 20 мая 2020 о назначении Малеваного председателем Государственной экологической инспекции Украины.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 13 октября 2002 года.

Фирсов возглавлял Госэкоинспекцию до назначения Малеваного.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги