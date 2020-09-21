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10 сентября в Первомайском лицее № 7 на уроке истории в 5-А классе учительница ударила книгой ребенка по голове, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Как выяснилось, школьница во время урока просматривала страницы книги, что не понравилось учителю. Вместо того чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове.

На следующий день мать ребенка написала заявление в Первомайский отдел полиции. Сейчас материал передан в ювенальную превенцию районной полиции.

Работники опросили учителя истории и одноклассников девушки, которые подтвердили действия учителя.

Информация о происшествии внесена в Единый учет. В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст.173-4 (буллинг) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения.
ForUm

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