Сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС предложений принято решение о введении ограничений на территориях, где 18 сентября установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабинета Министров.

Решение принято в соответствии с пунктом 15 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Так, с 00:00 часов 22 сентября 2020 будут установлены ограничения по перечню, определенному постановлением Кабинета Министров №641.

Напомним, 18 сентября Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании обновила распределение Украины на карантинные зоны.