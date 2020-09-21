Завтра, 22 сентября, в Украине ожидается сухая ясная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«22-го сентября повсеместно в Украине ожидается сухая ясная погода - антициклон. Ночью можно любоваться звездами и молодым месяцев, а днем ​​еще подбирать на нос веснушек. Ветер завтра будет преимущественно южных направлений, разве на Востоке еще побудет северо-западным. Типичный признак осени, туманы будут плавать ночью и утром. Однако, кроме романтической картинки, будут создавать неудобства для водителей - ухудшать видимость до 300-500 метров», – написала она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха ожидается комфортной, в течение дня +22-27 градусов. А в течение недели достигнет +25-29 градусов, а на юге и до +30 градусов.

«Ближайшие дожди: в воскресенье предусматриваются на западе Украины, в понедельник к осадкам присоединится юг, а уже в среду, 30 сентября, дожди пройдут на значительной части территории Украины», – подчеркнула Диденко.

В Киеве, по ее словам, завтра ожидается солнечная и теплая погода с дневной температурой воздуха до +25 градусов.