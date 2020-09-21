600 пассажиров из Молдовы, которые должны были транзитом ехать в Чехию, на несколько дней застряли на границе между Украиной и Венгрией после отказа венгерской стороны впустить их, сообщает «Европейская правда».
На 20 сентября, между границами стран оставались заблокированными 12 автобусов из Молдовы, в которых находились около 600 человек. Некоторые простояли там уже несколько дней. TV8 сообщало, что застрявшие молдаване должны были ехать через Венгрию транзитом, в Прагу. Компания-перевозчик якобы сказала им подождать «еще 3-4 дня» для решения вопроса.
МИД Молдовы через свое посольство в Будапеште подал жалобу.
«Во время общения с представителями власти Венгрии в субботу и воскресенье мне сообщили, что каждый автобус развернули с предоставлением официального документа, где указана причина недопуска на территорию Венгрии - из-за отсутствия сопроводительных документов у компаний-перевозчиков», - сообщает МИД Молдовы.
Какой компании принадлежит автобусы с застрявшими пассажирами, пока не сообщается.
Напомним, Венгрия с 1 сентября закрыла свои границы для иностранцев, объясняя это угрозой «второй волны» коронавируса, но исключениями для некоторых категорий также сохранилось разрешение на транзит.
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