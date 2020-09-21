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По состоянию на 7:00 по Киеву 21 сентября в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 959 528 человек, выздоровели 21 159 457 человек. Всего подтверждено 30 929 163 случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные Института Хопкинса, сообщает УНИАН.

Лидером по числу заболевших остаются США – 6 799 266 случаев, в Индии зафиксировано 5 400 619 больных, Бразилии – 4 544 629 случаев, в России – 1 098 958, Колумбии – 765 076.

Украина с показателем 180 119 случаев занимает 25 место антирейтинга.
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