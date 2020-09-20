Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины назвал мирные форумы «антиукраинской деятельностью» и предупредил организаторов об уголовной ответственности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний ответил на критику относительно движения к миру на Донбассе на своей странице в Facebook.

Митрополит Антоний сравнил дискуссии вокруг миротворческого процесса с евангельским рассказом, в котором описывается исцеление сухорукого Христом в субботу и негодование по этому поводу фарисеев. Согласно толкованию этого рассказа свт. Иоанном Златоустом, Христос поставил больного посередине (см. Лк. 6, 8), чтобы фарисеи устыдились и смягчились видом его страданий.

«Если перенести эти реалии на нашу действительность, то хочется задать несколько непростых вопросов. Неужели смерти, увечья, разрушения и горе простых людей, наших братьев и сестер, не смягчают сердца современных "книжников" и "фарисеев"? Какую еще чашу страданий должны испить все мы, чтобы наконец со всех сторон зазвучали реальные разговоры о мире, а не формулировки, оправдывающие его отторжение? Сколько еще можно заглушать залпами настоящих и информационных пушек стремление большинства простых людей, которые и являются настоящим и единственным источником власти в нашей стране?», – отметил митрополит Антоний.

Он предупредил, что миротворческий процесс не может длиться вечно, и если отталкивать стремление к миру, руководствуясь штампами, то не будет кого примирять.

«Со стороны соответствующие манипуляции выглядят как упорное отталкивание утопающего от спасательного круга. Ведь последний "не той марки, не той формы, не тем брошен и т.д.". А утопающий не может вечно держаться на воде. И в какой-то момент все эти аргументы станут попросту неактуальными, поскольку спасать будет уже некого...», сравнил управделами УПЦ.

Иерарх призвал к диалогу и выстраиванию необходимого общения.

«Пусть лучше говорят люди, чем орудия. И пусть основой этого взаимодействия станут любовь, добро и милосердие. То милосердие, которое когда-то, разбив оковы сухих догм и глухих к чужому горю нравоучений, стало началом чуда исцеления сухорукого», – подытожил митрополит Антоний.