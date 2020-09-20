также в разделеРелигия
В Святогорской лавре 21 сентября состоится Международный гражданский форум «Люди мира» 4
В УПЦ обратили внимание, что заявление секретаря СНБО нарушает принципы нацбезопасности 6
Митрополит Онуфрий рассказал, что нужно сделать для того, чтобы начался мирный процесс на Донбассе 9
В Церкви объяснили, чем опасно присоединение к «Биаррицкому партнерству» 6
В РПЦ готовятся к торжествам в честь 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского 21
В УПЦ рассказали, не грех ли христианам покупать кошерные продукты 14
Управделами УПЦ объяснил, как доверие Богу помогает преодолеть жизненные вызовы 11
Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность страха 17
В Церкви объяснили разницу между акафистом и каноном 9
В УПЦ рассказали, в каком возрасте воскреснут наши тела 20
На Хмельниччине освятили новый храм УПЦ 13
Митрополит Антоний объяснил, чем опасны колебания в вере 17
Митрополит Онуфрий расскажет, какие качества являются признаком предательства перед Богом 10
Митрополит Антоний рассказал, что для православных символизирует Крест 12
Митрополит УПЦ объяснил, чем опасно маловерие и страх в молитве 23
В столице презентуют украинский перевод книги об известном греческом подвижнике ХХ века 9
Епископ УПЦ дал оценку высказываниям украинских политиков о детях «низкого качества» 8
В УПЦ помогли собрать в школу детей из малоимущих семей Киевской области 7

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины назвал мирные форумы «антиукраинской деятельностью» и предупредил организаторов об уголовной ответственности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний ответил на критику относительно движения к миру на Донбассе на своей странице в Facebook.

Митрополит Антоний сравнил дискуссии вокруг миротворческого процесса с евангельским рассказом, в котором описывается исцеление сухорукого Христом в субботу и негодование по этому поводу фарисеев. Согласно толкованию этого рассказа свт. Иоанном Златоустом, Христос поставил больного посередине (см. Лк. 6, 8), чтобы фарисеи устыдились и смягчились видом его страданий.

«Если перенести эти реалии на нашу действительность, то хочется задать несколько непростых вопросов. Неужели смерти, увечья, разрушения и горе простых людей, наших братьев и сестер, не смягчают сердца современных "книжников" и "фарисеев"? Какую еще чашу страданий должны испить все мы, чтобы наконец со всех сторон зазвучали реальные разговоры о мире, а не формулировки, оправдывающие его отторжение? Сколько еще можно заглушать залпами настоящих и информационных пушек стремление большинства простых людей, которые и являются настоящим и единственным источником власти в нашей стране?», – отметил митрополит Антоний.

Он предупредил, что миротворческий процесс не может длиться вечно, и если отталкивать стремление к миру, руководствуясь штампами, то не будет кого примирять. 

«Со стороны соответствующие манипуляции выглядят как упорное отталкивание утопающего от спасательного круга. Ведь последний "не той марки, не той формы, не тем брошен и т.д.". А утопающий не может вечно держаться на воде. И в какой-то момент все эти аргументы станут попросту неактуальными, поскольку спасать будет уже некого...», сравнил управделами УПЦ.

Иерарх призвал к диалогу и выстраиванию необходимого общения. 

«Пусть лучше говорят люди, чем орудия. И пусть основой этого взаимодействия станут любовь, добро и милосердие. То милосердие, которое когда-то, разбив оковы сухих догм и глухих к чужому горю нравоучений, стало началом чуда исцеления сухорукого», – подытожил митрополит Антоний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги