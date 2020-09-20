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В Черновицкой области в течение субботы зафиксировали 125 случаев инфицирования COVID-19. Всего в области уже 13 042 заболевших.

Об этом в Facebook написл глава ОГА Сергей Осачук.

За последние сутки было зафиксировано 125 случаев болезни, выздоровели 47 человек. Всего с начала эпидемии выздоровел 7561 пациент.

Черновицкий областной центр исследовал 470 образцов за сутки.

Напомним, суточный показатель заболеваемости COVID-19 опустился ниже 3000.
ForUm

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