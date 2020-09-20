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За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе трижды.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, в районе Песок противник открыл огонь из стрелкового оружия. В результате пулевое сквозное ранение в ногу получил украинский военнослужащий.

Его госпитализировали, состояние бойца ООС удовлетворительное.

Еще одно применение стрелкового оружия отмечено вблизи Павлополя. В районе Водяного был замечен пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник боевиков был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Украинские военные ответный огонь не открывали.

С начала текущих суток на Донбассе сохраняется тишина.
ForUm

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