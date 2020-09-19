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По состоянию на 19 сентября показатель заболеваемости коронавирусной болезнью превышен в 21 области Украины, а также в Киеве. Эти регионы не могут ослабить карантинные ограничения.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В областях и столице превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. В частности, в Тернопольской области этот показатель составляет 381.

Так, не соответствуют показателям Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Херсонской областях показатель заболеваемости пока не превышен.

Напомним, что Черновцы с 21 сентября больше не будут входить в красную зону карантина.
ForUm

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