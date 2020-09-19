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Совет ООН по правам человека принял резолюцию по ситуации в Беларуси. Ее поддержали представители 23 государств, «против» - двое (Эритрея и Венесуэла), «воздержались» - 22.

Об этом сообщает Euronews.

В резолюции говорится о многочисленных фактах издевательств, похищений, произвольных высылок и сексуального насилия. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси применяли насилие в отношении мирных демонстрантов.

В ООН призывают прекратить применение чрезмерной силы в отношении мирных демонстрантов, положить конец произвольным арестам, а также освободить всех политзаключенных, журналистов, защитников прав человека и других задержанных во время протестов.

Совет ООН по правам человека призвал власти Беларуси начать диалог с политической оппозицией, в частности с Координационным советом и гражданским обществом.

Напомним, Кипр заблокировал санкции ЕС против Беларуси.
ForUm

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