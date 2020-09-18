также в разделеОбщество
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха
Зеленский: Политическая агитация влияет на рост числа больных COVID-19 5
Киевлянин подал в суд на Кабмин, требуя обеспечить его масками 8
Бывшего чиновника ГПУ разоблачили на 1,8 млн злоупотреблений 9
В Украине обновили деление на карантинные зоны 34
KyivNotKiev: Википедия сменила написание столицы Украины 11
Минприроды: К 2050 году в Черном море будет больше пластика, чем рыбы 8
В Украине за месяц – почти тысяча новых случаев туберкулеза 10
В Польше разоблачили подпольную табачную фабрику, арестованы 12 украинцев 11
Резников: Безопасная реинтеграция Донбасса будет длиться 25 лет 9
Нет спроса: Поезд Boryspil Express перебросили на другой маршрут 15
Задержали украинца, пытавшегося организовать схему по пропуску граждан в Россию 10
Юрченко не пришел на суд по избранию ему меры пресечения, заседание перенесли 20
ВАКС продлил срок предварительного расследования по делу «пленок ОАСК» до января 10
Экс-глава АМКУ Закарпатья пойдет под суд за взятку 14
Хасиды пытаются пробраться в Украину через западную границу 25
Суд открыл дело по иску «Прямого» к Нацсовету по телерадиовещанию 15
Иудеи начинают праздновать еврейский Новый год – Рош ха-Шана 39

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что еще один народный депутат заболел COVID-19.

Перед закрытием сегодняшнего заседания парламента он призвал «соблюдать те требования, которые мы сами устанавливаем своими законами», сообщает УНИАН.

По словам Стефанчука, в первую очередь речь идет о масочном режиме в стенах Верховной Рады.

«Честно, я уже устал повторять, что у нас здесь не зона, свободная от COVID. Народные депутаты входят, пожалуй, в наибольший процент заболевших коронавирусом. И, к сожалению, мы имеем еще плюс одного коллегу, у которого подтвержден COVID-19», - заявил Стефанчук.

При этом он не уточнил, о ком из депутатов идет речь. Стефанчук призвал народных депутатов стать «образцами того, как мы должны соблюдать санитарные требования, которые сами для себя устанавливаем».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1529 грн.
8
Теги