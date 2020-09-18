Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему начальнику одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем почти 1,8 млн грн ущерб государству. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Следствие установило, что бывший чиновник в течение 2015 обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между ГПУ и частными компаниями на якобы проведение ремонтных работ в помещениях ГПУ без намерения реального их исполнения. В итоге работы не выполнили, зато ГПУ перечислила компаниям 1,8 млн грн.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2016 года.