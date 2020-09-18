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Верховный суд обеспокоен вопросом доверия граждан к судебной системе и подчеркивает важность обеспечения независимости судей.

Как передает агентство «Интерфакс-Украина», заявление Верховного суда относительно обнародованных пленок судей Окружного админсуда Киева (ОАСК) огласила на пленуме глава Верховного суда Валентина Данишевская.

«Были обнародованы очередные так называемые пленки. Граждан Украины... возмущает такая информация, и Верховный суд не может на это не реагировать», — сказала Данишевская.
При этом глава суда подчеркнула, что речь не идёт об оценке обнародованной информации. «Мы хотим сказать о себе и наших коллегах... независимый и непредвзятый суд есть», — сказала Данишевская.

В комментарии журналистам глава кассационного административного суда в составе Верховного суда Михаил Смокович пояснил, что заявление, принятое на пленуме, касается в целом сложившейся ситуации с независимостью судей. По его словам, Верховный суд призывает все украинское общество воздержаться от каких-либо либо преждевременных и необоснованных обвинений в адрес судей Украины.

Как сообщалось, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило ряд судей ОАСК в попытке захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе. В то же время Высший совет правосудия не нашел в действиях судей состава преступления и отказался отстранять их от должностей. В самом ОАСК заявляли о политическом давлении и попытках подорвать независимость судебной системы.
ForUm

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