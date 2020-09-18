На Черниговщине украинец пытался организовать схему по пропуску граждан Украины в Россию, сообщает Госпогранслужба.

Правонарушитель задержан непосредственно после предоставления пограничнику части неправомерной выгоды в сумме 9 тыс. гривен, лицо задержано в соответствии ст. 208 УПК Украины, неправомерная выгода изъята.

Правонарушения уличены в рамках материалов уголовного производства по ч. 3 ст. 369 УК Украины, начатого по сообщению внутренней и собственной безопасности по Черниговскому пограничному отряду, в ходе проведения полного комплекса следственных (розыскных) действий.

Предварительно было установлено, что гражданин Украины в августе 2020 предложил инспектору пограничной службы Черниговского пограничного отряда денежные средства в сумме 13 200 гривен за согласие на выезд и беспрепятственное оформление выезда в Российскую Федерацию граждан Украины, в интересах которых действовал подозреваемый.

Правонарушение разоблачено непосредственно после предоставления пограничнику части неправомерной выгоды в сумме 9 тыс. гривен, лицо задержано в соответствии ст. 208 УПК Украины, неправомерную выгоду изъяты.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Следственные действия продолжаются.