В пятницу вечером иудеи мира начнут праздновать новый год по иудейскому календарю - Рош ха-Шана.

Точный перевод Рош ха-Шана - начало года, поэтому этот праздник называют еще «Главой года», пишет Укринформ.

Согласно преданиям, именно в этот день, на шестой день творения Господь создал и первого человека – Адама. На Рош ха-Шана провозглашается царство Бога над всем живым. Иудеи верят, что каждый год в эти священные дни Всевышний совершает суд над человечеством, определяя, что должно произойти с каждым в грядущем году: кому - разбогатеть, кому - обанкротиться, кому жениться, а кому и умереть. Это время духовного отчета за прошлый год и обязательств измениться к лучшему в будущем.

Одним из главных атрибутов этого праздника является шофар – полый бараний рог, трубные звуки которого устойчиво ассоциируются с Рош ха-Шана.

На праздничном столе иудеев в эти дни можно увидеть сладости, мед (чтобы год был «сладким»), рыбью или баранью голову (чтобы быть «во главе», а не в хвосте), морковь кружочками – по форме и цвету напоминающую золотые монетки, богатство; овощи и фрукты – в знак надежды на обильный урожай.

С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, которые еще называют «страшными и великими», а заканчиваются они главным и торжественным иудейским праздником Йом-Кипур («Судный день»).

Особенно торжественно отмечают этот праздник хасиды, которые ежегодно массово приезжают со всего мира в Умань на могилу цадика Нахмана - основателя брацлавского хасидизма. Обычно на празднование Рош ха-Шана к нам приезжало 20-30 тысяч паломников из разных стран. В этом году из-за пандемии коронавируса Украина ограничила паломничество хасидов в Умань.