также в разделеСпорт
«Динамо» вышло в плей-офф раунд Лиги чемпионов 43
Украинская легкоатлетка выиграла турнир в Берлине 30
Матч «Рух» - «Шахтер» перенесли из-за COVID-19 40
МОК: Олимпиада в Токио пройдет с COVID-19 или без него 45
Спорт успешных людей: в Киеве прошел Чемпионат Украины по вейкбордингу и вейксерфингу 52
Украина начала выступление в Лиге наций с победы 66
Украинского бойца смешанных боевых искусств дисквалифицировали из-за допинга 57
«Динамо» выиграло Суперкубок Украины 86
«Динамо» представило новую домашнюю форму 96
Футбольный сезон в Украине начнется без зрителей на трибунах 95
Украина заняла 9 место в таблице коэффициентов УЕФА 109
«Интер» разгромил «Шахтер» в полуфинале Лиги Европы 147
«Шахтер» хочет заключить долгосрочный контракт с НСК «Олимпийский» 108
«Шахтер» вышел в полуфинал Лиги Европы 140
Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг 167
Суркис готов продать «Динамо», но нет покупателей 162
Луческу официально представили в качестве главного тренера «Динамо» 671
Луческу прилетел в Киев 184

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме двадцатилетний прыгун с шестом Арман Дюплантис установил мировой рекорд на открытом воздухе. Швед взял высоту 6,15 метра, тем самым побив рекорд Сергея Бубки, сообщает Радио Свобода.

31 июля 1994 Сергей Бубка на соревнованиях в итальянском городе Сестриере прыгнул через планку, установленную на высоте 6,14 метра. 26 лет его результат не удавалось превзойти.

Это уже второй рекорд Бубки, который бьет Арман Дюплантис. Более 20 лет лучший результат в помещении также принадлежал Сергею Бубке – 6,15 метра. Но в 2014 году француз Лавиллени на турнире «Звезды шеста» в Донецке перепрыгнул отметку 6,16 метра. Через шесть лет, в феврале 2020, швед Дуплантис установил новый рекорд - 6,17 метра.

Украинцы завоевали пять наград на римском этапе «Бриллиантовой лиги».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги