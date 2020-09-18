На этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме двадцатилетний прыгун с шестом Арман Дюплантис установил мировой рекорд на открытом воздухе. Швед взял высоту 6,15 метра, тем самым побив рекорд Сергея Бубки, сообщает Радио Свобода.

31 июля 1994 Сергей Бубка на соревнованиях в итальянском городе Сестриере прыгнул через планку, установленную на высоте 6,14 метра. 26 лет его результат не удавалось превзойти.

Это уже второй рекорд Бубки, который бьет Арман Дюплантис. Более 20 лет лучший результат в помещении также принадлежал Сергею Бубке – 6,15 метра. Но в 2014 году француз Лавиллени на турнире «Звезды шеста» в Донецке перепрыгнул отметку 6,16 метра. Через шесть лет, в феврале 2020, швед Дуплантис установил новый рекорд - 6,17 метра.

Украинцы завоевали пять наград на римском этапе «Бриллиантовой лиги».