Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка с наибольшим количеством голосов переизбран на должность вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF, сообщили ForUm’у в пресс-службе НОК.

Сегодня на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Дохе (Катар) состоялись выборы руководящего органа IAAF - президента, четырех вице-президентов и 13 членов Совета IAAF.

По итогам голосования президента Бубка переизбран на должность вице-президента IAAF сроком на 4 года.

Он получил 139 голосов от национальных федераций стран, участвовавших в голосовании. Это первый результат среди одиннадцати претендентов на четыре должности вице-президентов Ассоциации.

На очередной срок президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций переизбран британец Себастьян Коу (203 голоса).

Отметим, в 2007 году Сергей Бубка стал вице-президентом IAAF и вошел в состав Совета IAAF. С 2015 года он занимал должность первого вице-президента IAAF.

«Искренне благодарен всем национальным федерациям, которые отдали голоса за мою кандидатуру. Всю свою жизнь служу спорту, который дал мне замечательную возможность приобрести большой опыт и бесценные знания: сначала как успешному спортсмену, позже - как спортивном менеджеру. Горжусь тем, что имею возможность продолжать плодотворно работать на благо развития олимпийского движения и, в частности, Королевы спорта как олимпийскому виду спорта номер один в мире», - отметил Бубка.