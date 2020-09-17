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В ресторане «Канапа» на Андреевском спуске в Киеве взорвались бытовые газовые баллончики, в результате чего травмированы три человека, сообщает ГосЧС.

По прибытию на место происшествия спасатели предварительно установили, что в помещении кухни вследствие разогрева печи взорвались 4 бытовых газовых баллончика емкостью по 0,75 л.

Пострадали 3 работника кухни, которые находились рядом, двух из которых с ожогами и травматическим шоком госпитализировали. Еще один человек получил помощь на месте и от дальнейшей госпитализации отказался.

Пожарные для предупреждения возможного возгорания использовали два огнетушителя и в 16:13 передали информацию о ликвидации.

Окончательную причину возникновения происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, сегодня около 16:00 произошел взрыв в ресторане «Канапа» по адресу Андреевский спуск, 19. 
ForUm

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