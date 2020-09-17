также в разделеОбщество
САП будет просить арестовать Юрченко с возможностью залога в 6,5 млн 5
Хасиды «отаборились» на украинско-белорусской границе 26
Минцифры: Из-за радиофобии местные власти препятствуют запуску 4G 12
Рада приняла закон «О разведке» 8
Зеленский открыл учения Rapid Trident-2020 15
Помощник Юрченко вышел под залог в полтора миллиона 15
Соратники Навального нашли «отравленную» бутылку в его номере 22
В Украине узаконили дистанционную торговлю лекарствами 17
Хасиды продолжают находиться возле пункта пропуска «Новые Яриловичи» 12
Отчисленным студентам из Беларуси обещают помочь с поступлением в Украине 22
Переселенцев освободили от туристического сбора 34
Кернеса доставили в берлинскую клинику 47
Степанов сообщил, как на местных выборах будут голосовать больные COVID-19 20
В Украине – новый антирекорд: 3584 новых случая COVID-19 24
В ТКГ констатировали соблюдение перемирия на Донбассе 26
16 сентября. Картина дня 53
Разумков: Некоторые нардепы ездят в Раду на общественном транспорте 18
Фигурант дела Гандзюк Павловский признал свою вину 24

По представлению СБУ гражданин РФ Василий Вакуленко, рэпер Баста исключен из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, сообщила пресс-служба Минкультуры.

В соответствии со статьей 15 Закона Украины «О кинематографии», МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

31 августа 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из Перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданину РФ Василию Вакуленко (известного под псевдонимом Баста).

«То есть по представлению СБУ соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василия Вакуленко исключили из списка. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать «включать» или «не включать» в списки МКИП не наделено. Министерство осуществляет обнародование перечня и обновление», - пояснили в ведомстве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6640 грн.
10
Теги