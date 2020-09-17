По представлению СБУ гражданин РФ Василий Вакуленко, рэпер Баста исключен из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, сообщила пресс-служба Минкультуры.

В соответствии со статьей 15 Закона Украины «О кинематографии», МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

31 августа 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из Перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданину РФ Василию Вакуленко (известного под псевдонимом Баста).

«То есть по представлению СБУ соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василия Вакуленко исключили из списка. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать «включать» или «не включать» в списки МКИП не наделено. Министерство осуществляет обнародование перечня и обновление», - пояснили в ведомстве.