Финансовое управление Генерального штаба Вооруженных сил Украины 8 сентября по результатам тендера сообщило о намерении заключить договор с ООО «Май-Час» о закупке подарочных ручек на 308 тыс. грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші.

Заказывают 80 подарочных ручек: 58 штук – с гравировкой «От Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины» в подарочном футляре с эмблемой Генштаба ВСУ с двухлетней гарантией и 22 штуки - с изображением трезубца в футляре.

Самыми дорогими являются десять ручек Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с ​​корпусом из лакированной латуни и позолоченной клипсой и золотым пером с чеканным узором по 8760 грн. На сайте эксклюзивного дистрибьютора производителя Parker в Украине такие ручки продаются без гравировки в фирменной коробке по 6105 грн.

Также купили двадцать ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями, в том числе клипсой, по 6870 грн. Из них десять будут типа роллер и десять перового типа. На рынке такие ручки-роллеры продаются без гравировки в фирменной коробке по 5167-5168 грн, а перьевые ручки - по 5748 грн.

Кроме того, еще десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT FP F 22011 заказали по 2940 грн, десять латунных ручек Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 - по 2940 грн, десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT RB 22022 - по 2340 грн. и 22 стальные ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 - по 672 грн. Все они с позолотой деталей.

Единственным конкурентом была ФЛП Чалкова Людмила Михайловна из Киева, причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Поэтому формальная экономия составила всего 1%.

Столичной фирмой «Май-Час» владеет и управляет киевлянин Виктор Кравец. Он также является учредителем ООО «Фирма «Май» единолично и ООО« Фабрика драгоценностей «Золотые времена» вместе с киевлянами Юрием Великим, Сергеем Симаком и Максимом Олефиренко.

В общем с 2009 года победитель получил государственных подрядов на 5,5 млн грн.