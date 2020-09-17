Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк раскритиковал версию Алексея Навального и его соратников, заявивших об обнаружении отравляющего вещества на бутылке с водой в томской гостинице, где жил блогер.

По его словам, нанесение «Новичка» на бутылку привело бы не только к его смерти, но и всех, кто ее трогал, передает РИА «Новости».

«Это ситуация, когда коснуться этой бутылки никому нельзя – помрешь. Если бы это действительно было так, то был бы основной покойник, и все, кто эту бутылку таскал без перчаток и защиты, тоже бы скончались», – заявил он.

По его словам, якобы «отравленная» бутылка воды может быть не из Томска, а из любой точки земного шара.

«Если учесть, что все бутылки одинаковы, то это «мертвая улика». Мы ее посмотреть не можем, а у них она есть. Все бутылки одинаковы, и доказать, что именно эта бутылка из гостиницы в Томске, мягко говоря, не приходится», – сказал Ринк.

Также он добавил, что необходимо проверить научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы Навального.

В четверг в Instagram Навального появилось заявление, что яд «Новичок», которым якобы отравили блогера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.

По его словам, яд обнаружили специалисты из Германии спустя две недели после госпитализации Навального.

«Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе и бутылки из-под гостиничной воды», – говорится в посте.

Ранее правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Факт отравления подтвердила лаборатория Бундесвера.

Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.

Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление оппозиционера Навального, и наказать виновных.