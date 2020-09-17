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За прошедшие сутки у 379 жителей столицы обнаружили заболевания коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 379 человек. Из них - 41 ребенок. 5 заболевших скончались. В общем коронавирус унес жизни 296 киевлян. На сегодня в столице уже 18 449 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - отметил Кличко.

Так, заболели 208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет и 130 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет. А также 20 девочек от семи месяцев до 16 лет и 21 мальчик от трех лет до 17. Заболели, в частности, семь медиков.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попал 31 пациент. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 82 человека. Всего коронавирус преодолел 5601 житель Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 72, Днепровском районе - 59, Деснянском районе - 55 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 17 сентября в Украине зафиксировано 3584 новых случая.
ForUm

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