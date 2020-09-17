также в разделеОбщество
Соратники Навального нашли «отравленную» бутылку в его номере
В Украине узаконили дистанционную торговлю лекарствами 6
Хасиды продолжают находиться возле пункта пропуска «Новые Яриловичи» 9
Отчисленным студентам из Беларуси обещают помочь с поступлением в Украине 12
Переселенцев освободили от туристического сбора 20
Кернеса доставили в берлинскую клинику 37
В Украине – новый антирекорд: 3584 новых случая COVID-19 18
В ТКГ констатировали соблюдение перемирия на Донбассе 26
16 сентября. Картина дня 52
Разумков: Некоторые нардепы ездят в Раду на общественном транспорте 17
Фигурант дела Гандзюк Павловский признал свою вину 22
Телеведущая Алла Мазур, победившая рак, показала свой новый образ 82
В водительские права добавят отметки о группе крови и согласии на трансплантацию 13
Кабмин определил дату очередной индексации пенсий 92
С начала пандемии в Украине трудоустроили более 300 тысяч человек 26
В РФ фигурантов по делу дела Хизб ут-Тахрир приговорили к длительным срокам 18
Филарет выздоровел от коронавируса 15
Кабмин утвердил безвиз с Гренадой 10

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, как будут голосовать на местных выборах граждане, у которых диагностирован COVID-19.

Во время брифинга министр заявил, что участие в выборах - это конституционное право гражданина, сообщает УНИАН.

«Если у человека COVID-19, он должен соответственно обратиться в территориальную избирательную комиссию, если не изменяет память, то до 20:00 последней пятницы накануне голосования, и оставить свое заявление, что он может проголосовать дома в связи с болезнью», - сказал Степанов.

По его словам, в день голосования к такому человеку домой приедет избирательная комиссия, чтобы он смог проголосовать.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8191 грн.
19
Теги