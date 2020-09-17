Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, как будут голосовать на местных выборах граждане, у которых диагностирован COVID-19.

Во время брифинга министр заявил, что участие в выборах - это конституционное право гражданина, сообщает УНИАН.

«Если у человека COVID-19, он должен соответственно обратиться в территориальную избирательную комиссию, если не изменяет память, то до 20:00 последней пятницы накануне голосования, и оставить свое заявление, что он может проголосовать дома в связи с болезнью», - сказал Степанов.

По его словам, в день голосования к такому человеку домой приедет избирательная комиссия, чтобы он смог проголосовать.