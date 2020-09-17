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За сутки во всем мире выявлено 284 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 5 914 летальных случаев. Об этом свидетельствуют данные университета им. Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 29 763 811 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 939 456 человек.

Между тем, выздороветь удалось 20 225 145 пациентам. Больше всего тех, кто выздоровел в Индии, Бразилии и США.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США (6 629 880). На втором месте Индия – 5 020 359, на третьем - Бразилия (4 419 083), на четвертом - Россия (1 075 485), пятое место у Перу (738 020). Украина переместилась на 25 место (166 694), между Израилем и Канадой.
 
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