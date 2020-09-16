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Председатель Медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей не исключает, что столица может попасть в «красную» карантинную зону, передает  УНИАН.

Гелевей считает, что зонирование районов Киева на «красные» и «оранжевые» зоны невозможно и нецелесообразно, поскольку столица - это «один единый организм, и нельзя на одной стороне улицы установить «красную» зону, а на другой - «оранжевую».

Вместе с тем, он не исключил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации, Киев может перейти в «красную» зону.

«Переход всего города в «красную» зону возможен. Ведь вы видите, какой рост заболеваемости. На прошлой неделе в Киеве было более 400 новых случаев выявления коронавируса. Если такие темпы будут сохраняться в течение нескольких дней, то Киев имеет все шансы попасть в «красную» зону. Конечно, хочется, чтобы этого не было, поскольку в «красной» зоне придется закрывать и метро, и весь транспорт, и все учебные заведения, и общественное питание», - подчеркнул он.

 
ForUm

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