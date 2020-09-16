Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что некоторые народные депутаты ездят на работу общественным транспортом. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос, улучшится ли ситуация с загруженностью транспортом правительственного квартала, если запретить народным депутатам пользоваться автомобилями, сообщает УНИАН.

«Я думаю, что нет, потому что многие ездят с водителями, и они не оставляют машины. Есть те, кто приезжает на общественном транспорте. Это не байки, это реальность», - отметил Разумков. Однако фамилии этих депутатов он не назвал.

«И это даже не один, не два, не три народных депутата. Действительно, пользуются общественным транспортом», - сказал Разумков.

Он утвердительно ответил на уточнение, идет ли речь о депутатах от «Слуги народа». «Я могу говорить о трех лицах, которые, я точно знаю, что они пользуются общественным», - заявил председатель ВР.



Разумков также привел пример, что одна народный депутат «очень жаловалась на ту музыку, которая звучит в маршрутках».



