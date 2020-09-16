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Кабинет Министров утвердил соглашение с правительством Гренады о безвизовом режиме.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 16 сентября без обсуждения, сообщает Укринформ.

«Утвердить Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований, заключенное 16 июля 2020 года в Киеве», - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, введение безвизовых поездок будет способствовать росту непрямых поступлений в госбюджет за счет увеличения количества путешествующих иностранцев, развития контактов и восстановления туристической отрасли.

Гренада - островное государство в Карибском море, основу экономики которого составляет сфера услуг, в частности туризм.

Напомним, 16 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в РФ Олег Фирер подписали соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований
ForUm

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