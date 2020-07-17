Вчера, 16 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в РФ Олег Фирер подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Положениями Соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Гренадой, в т.ч. в рамках международных организаций.