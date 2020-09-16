Более 560 сотрудников полиции из 20 областей Украины прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош га-Шана, сообщила пресс-служба полиции.

В состав сводного отряда вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко довел до полицейских основные задачи правоохранителей. Среди них - обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов.

Также начальник полиции Черкасской области отметил соблюдение дисциплины, законности и личной безопасности во время несения службы в условиях сложной эпидемиологической ситуации.