По состоянию на 16 сентября в Вооруженных силах Украины 630 человек болеют острой респираторной болезнью COVID-19, сообщило командование Медицинских сил.
Всего за время пандемии выздоровели 1637 человек.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 779 человек.
К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано восьмой летальный случай от коронавируса.
Так, в связи с острой респираторной болезни COVID-19 15 сентября умер военнослужащий в Ивано-Франковской области.
Он заболел 19 августа и был госпитализирован в Ивано-Франковскую городскую больницу. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. Военнослужащий также имел хронические сопутствующие заболевания. 15 сентября состояние здоровья больного резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.
Выражаем соболезнования близким и родным.
За прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
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