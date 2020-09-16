также в разделеПроисшествия
В Украине – антирекорд по количеству смертей от COVID-19 57
ООС: На Донбассе погиб военный, трое – ранены 21
В районе Шумов на растяжке подорвались двое военных 24
По факту взрыва газопровода под Киевом завели дело 15
Полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве в Никополе 23
На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный 19
На Львовщине водитель сбил дорожных рабочих, есть жертвы 10
Вчера боевики трижды нарушили перемирие 10
Под Киевом произошла разгерметизация магистрального газопровода 23
На болгарском курорте утонул турист из Украины 24
Иностранца, который пропал три недели назад в Одессе, нашли мертвым 43
ВАЗ врезался в остановку на Закарпатье: двое погибших 16
В Никополе застрелили двух мужчин, полиция ввела спецоперацию 52
Боевики дважды нарушили режим «тишины» на Донбассе 15
В Украине – 2462 новых случая COVID-19 29
Главный педиатр Львова умер от коронавируса 35
В Николаеве умер лидер областной организации «Свободы» после тяжелого ранения 33
В Николаевской области горел полигон с отходами 15

По состоянию на 16 сентября в Вооруженных силах Украины 630 человек болеют острой респираторной болезнью COVID-19, сообщило командование Медицинских сил.

Всего за время пандемии выздоровели 1637 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 779 человек.  

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано восьмой летальный случай от коронавируса.

Так, в связи с острой респираторной болезни COVID-19 15 сентября умер военнослужащий в Ивано-Франковской области.

Он заболел 19 августа и был госпитализирован в Ивано-Франковскую городскую больницу. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. Военнослужащий также имел хронические сопутствующие заболевания. 15 сентября состояние здоровья больного резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.

Выражаем соболезнования близким и родным.

За прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги