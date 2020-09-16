Суд приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы «минера», сорвавшего более 100 заседаний в Оболонском райсуде Киева. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2018 по март 2019 в правоохранительные органы поступило несколько ложных сообщений о «заминировании» помещения Оболонского райсуда Киева, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.

В ходе досудебного расследования, которое проводилось местной прокуратурой совместно с Оболонским управлением полиции и Левобережным отделом ГРО ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, личность «минера» удалось установить.

Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт в отношении которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде. Путем «заминировании» суда мужчина пытался оттянуть назначение ему наказания.

Приговором Подольского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в инкриминируемых преступлениях и назначено окончательное наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.