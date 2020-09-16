Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует запустить нацпроект по ликвидации бесполезных документов для получения услуг.

«Думаю запустить отельный нацпроект по массовой ликвидации бесполезных документов для получения услуг. Мы делаем это и так, но нет сфокусированного коммуникационного сигнала, который чаще сильнее влияет на чиновников, чем закон. Даже ускоренно-эволюционным путем ждать долго. Нужно радикально», - написал он в Telegram.

Федоров добавил, что отмененная Верховной Радой справка о несудимости для регистрации кандидатов в депутаты на местные выборы создавала постоянные очереди в оффлайне и большую нагрузку на сайт.

«Такие рудименты нужно искоренять максимально из нашей с вами жизни. Бегать должны данные, а не люди», - подчеркнул чиновник.