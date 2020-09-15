ФК «Динамо» (Киев) победило нидерландский АЗ в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и вышло в раунд плей-офф турнира.
Киевляне под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу обыграли АЗ на НСК «Олимпийский» со счетом 2:0.
На 49-й минуте «Динамо» вывел вперед форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригес, второй гол на 86-й минуте забил Николай Шапаренко.
В заключительном раунде плей-офф квалификации «Динамо» сыграет с победителем пары «Гент» (Бельгия) – «Рапид» (Австрия).
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