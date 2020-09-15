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Кондитерская корпорация Roshen начала масштабный социально-культурный проект создания многофункционального концертного зала международного класса. Для этого Roshen приобрела в Киеве Дворец культуры С.П.Королева, общей площадью 5727,2 кв.м., по адресу - ул. Николая Василенко 15а, сообщила пресс-служба корпорации.

В качестве места расположения нового концертного зала рассматривалось несколько участков, каждый из которых имел свои плюсы и минусы. Оптимальным местом для нового концертного зала стал выставленный на продажу за SETAM Дворец культуры С.П.Королева.

«Практически в каждой развитой стране был реализован в последнее десятилетие или сейчас реализуется проект концертного зала, филармонии или оперного театра мирового уровня. Эти объекты всегда были и есть вопросом престижа страны», - отмечается в сообщении.

Планируется, что концертный зал будет создан как новая архитектурная достопримечательность и сможет стать достопримечательностью не только национального, но и международного значения. 
ForUm

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