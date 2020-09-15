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Верховная Рада внесла изменения в Регламент ВР с целью оптимизации графика проведения пленарных заседаний, сообщает пресс-служба парламента.

За соответствующий проект закона №3608 проголосовали 315 народных депутатов.

Законом внесены изменения в Регламент, согласно которым «во вторник, среду, четверг и пятницу недели, отведенной для пленарных заседаний, если не принято (ad hoc) иного решения Верховной Рады, пленарное заседание продолжается с 10 до 15 часов (в пятницу - до 16 часов) с перерывом с 12:00 до 12:00 30 минут. Понедельник и время, после завершения пленарных заседаний, отводятся для самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий, а в случае необходимости - проведение заседаний комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий, депутатских фракций (депутатских групп)».

Законом также установлено, что «в дни проведения пленарных заседаний еженедельно в пятницу с 10 до 11:00 отводится время для вопросов членам Кабинета Министров Украины («час вопросов к правительству»), с 14 часов до завершения пленарного заседания отводится время для сжатых (до трех минут) объявлений депутатских запросов и принятия решений о поддержке и направления депутатских запросов, обсуждение ответов на депутатские запросы с участием руководителей и должностных лиц государственных органов (кроме органов судебной власти), органов местного самоуправления, которые отвечают на депутатские запросы и вопросы народных депутатов, а также для выступлений народных депутатов по разным вопросам.

Законом внесены изменения в статьи 24, 25, 26 Регламента Верховной Рады Украины, в которых исключается слова «утреннее» и «вечернее» в контексте пленарных заседаний, и меняется время в пятницу для сжатых (до трех минут) объявлений запросов и принятия решений на поддержку и направление руководителей и должностных лиц государственных органов (кроме органов судебной власти), органов местного самоуправления, которые отвечают на запросы и вопросы народных депутатов Украины, а также для выступлений народных депутатов Украины по различным вопросам - с 14 часов до завершения пленарного заседания.

Законом также в части шестой статьи 47 Регламента Верховной Рады Украины предусмотрено, что решение Верховной Рады Украины по проектам законов, постановлений, других актов Верховной Рады Украины принимаются только по вопросам, включенным в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады Украины до перерыва с 12:00 до 12:30 (в действующей редакции - до начала пленарного заседания).
ForUm

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