также в разделеОбщество
Хасид прорывался в Украину в обход границы и застрял в болотах 7
ВАКС арестовал помощника нардепа Юрченко с альтернативой залога в 1,5 миллиона 6
Оксана Марченко: «Трудности – это мои ступени вверх» 16
Группы паломников прибывают еще на одном направлении границы с Беларусью 24
СНБО: Мобильное приложение «ВКонтакте» используется спецслужбами РФ 12
На Львовщине нашли почти 400 несанкционированных свалок 8
Дело Шеремета: ЕСПЧ получил заявление от Антоненко 6
В Украину идет резкое похолодание и заморозки 24
В Польше нашли «тайники Новака» с миллионом долларов 13
В «Борисполе» задержали разыскиваемого Интерполом грузина 9
Зеленский хочет, чтобы в Вене появилась площадь Украины 11
У Кернеса – COVID-19, состояние стабильно тяжелое 33
Фокин не помнит, когда именно его познакомили с Ермаком 9
Украина попросила Беларусь не пропускать собравшихся на границе хасидов 34
В украинской делегации ТКГ появится должность спикера 13
Розембаум: Берлинская встреча показала, что Киев не хочет мира 54
МИД: Водоснабжение Крыма будет восстановлено только после его деоккупации 48
ГПСУ ожидает прибытия на украинско-белорусскую границу нескольких тысяч хасидов 20

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило Государственную экологическую инспекцию, обнаружив ряд нарушений и предоставив предписания, которые ГЭИ должна выполнить.

Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГЭИ.

«Вступив в должность председателя ГЭИ, я сразу обратился в Счетную палату Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Государственную аудиторскую службу с просьбой провести аудит деятельности инспекции за время отсутствия в ней назначенного руководителя. И вот уже есть первые результаты. НАПК осуществило проверку Госэкоинспекции и ее территориальных органов, обнаружив ряд нарушений», - отметил он.

Выполнение предписаний от НАПК председатель ГЭИ взял под личный контроль.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
7
Теги