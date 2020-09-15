Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило Государственную экологическую инспекцию, обнаружив ряд нарушений и предоставив предписания, которые ГЭИ должна выполнить.
Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГЭИ.
«Вступив в должность председателя ГЭИ, я сразу обратился в Счетную палату Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Государственную аудиторскую службу с просьбой провести аудит деятельности инспекции за время отсутствия в ней назначенного руководителя. И вот уже есть первые результаты. НАПК осуществило проверку Госэкоинспекции и ее территориальных органов, обнаружив ряд нарушений», - отметил он.
Выполнение предписаний от НАПК председатель ГЭИ взял под личный контроль.
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