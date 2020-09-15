Экс-премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин в комментарии изданию «Гордон» заявил, что не помнит, когда именно его внучка певица Маша Фокина познакомила его с нынешним главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.



«Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Может, это было год назад, может, больше. У меня не отложилось это в памяти. Это было задолго до [приглашения в ТКГ]. Один раз с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до той поры, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента», – подчеркнул Фокин.



Он отметил, что его внучка имеет право выражать свое мнение по тому или иному поводу.



«Я ни с кем о своей внучке желания говорить не имею. Она совершеннолетний человек. Совершенно самостоятельный. У нее свое мнение, она вправе его высказывать, когда угодно и где угодно», – сказал Фокин.

Напомним, внучка первого премьера Украины и члена делегации в ТКГ Витольда Фокина Мария Фокина рассказала, как и зачем познакомила своего деда с главой Офиса президента Андреем Ермаком.