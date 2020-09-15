Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный не планирует искать убежища в Германии и твердо намерен вернуться в РФ, чтобы продолжить политическую деятельность против нынешнего режима Владимира Путина.

Об этом заявил в понедельник высокопоставленный представитель спецслужб Германии, знаком с состоянием здоровья и предварительным планам российского оппозиционера, сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

«Он (Навальный. - Ред.) не планирует оставаться в изгнании в Германии. Он хочет поехать домой, в Россию, и хочет продолжить свою миссию», - приводит издание слова немецкого чиновника.

Сейчас Алексей Навальный остается под охраной немецкой полиции в больнице «Шарите», где в течение последних недель он находился на аппаратах поддержания жизнедеятельности организма после отравления.

Сообщается также, что пострадавший встретился с немецким прокурором и официально отказался от запроса российской стороны проводить совместное расследование о его отравлении.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки.