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В Украине статистика по коронавирусу продолжает демонстрировать рост. Ученые прогнозируют рост количества новых зараженных COVID-19.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национальной академии наук Украины.

Прогнозируется, что среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тысячи случаев и 50 летальных случаев в день.

«Наблюдается рост доли больных (среди всех инфицированных), о болезни которых становится известно сразу с фактом смерти, а также рост доли пожилых больных, которая ассоциирована с показателем летальности. Рост доли таких больных также может быть признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах», - говорится в сообщении.

Число выздоровевших увеличивается и составляет около 900 новых случаев в день.

Ученные подсчитали, что в среднем по Украине количество ПЦР-тестов, потраченных на одно новое выявления почти не изменилось, хотя последней неделей наблюдается незначительная положительная тенденция. Среднее значение за последнюю неделю - 9.1 тестов на новое обнаружение, что соответствует проценту обнаружения 10.9%. Однако этот показатель очень разный для регионов Украины, худший показатель в Хмельницкой области - 4.1 ПЦР-тестов на одно новое обнаружение, что соответствует проценту обнаружения 24%. В Киеве показатель тестирования вдвое выше среднего по Украине (19 тестов на выявление), что достигается в значительной степени за счет работы частных лабораторий.

Напомним, по состоянию на утро 14 сентября в Украине обнаружено 156 797 случаев COVID-19, за последние сутки – 2462.

 
ForUm

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