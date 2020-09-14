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В Днепропетровской области избили бывшего народного депутата Юрия Березу, сообщает Dnepr.express.

Из Пятихатского района к нему обратился местный житель. Тот рассказал экс-нардепу, что у него пропали 4 гусей. Также у местного жителя якобы есть информация, что птиц украли неизвестный на черном авто. Юрий Береза решил помочь в поиске гусей.

Вскоре на берегу Макортовского водохранилища в с. Чумаки они заметили автомобиль «Mazda-3» черного цвета. Там был и владелец иномарки. Также выяснилось, что в багажнике машины было 4 тушки гусей. Дальше возникла словесной перепалка между Юрием Березой и владельцем «Mazda-3». В результате чего, мужчина ударил кулаком в лицо экс-нардепа. Береза получил телесные повреждения в виде забоя костей носа. Отметим, что мера пресечения владельцу иномарки не избиралась. Нацполиция проинформирована и взяла ситуацию под свой контроль. 

 
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