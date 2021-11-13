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Бывший член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко заявил, что не претендует на место советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, однако готов с радостью помогать и советовать по вопросам информационной политики в ОП. Как пишет ГОРДОН, об этом он заявил на своем YouTube-канале, комментируя информацию о своем переходе на работу в Офис президента на должность куратора информационной политики.

"Я очень польщен тем, что мои идеи, публично объявленные, слушают и "слуги" их используют, что они прислушиваются к моим советам, и если приглашают меня на какие-то тренинги – я с радостью им помогу, но на место Подоляка в Офисе президента я не претендую", – заявил Лещенко.

О его якобы переходе на работу в Офис президента сообщил в Facebook бывший народный депутат Борислав Береза.

"Подоляк уже не главный по идеологии и информационной политике ОП. После известного обвала рейтинга до 21% его [Подоляка] выставили за дверь с волчьим билетом… Только не смейтесь. Вместо Подоляка будет… Сергей Лещенко", – сообщил Береза со ссылкой на свои источники.

По информации экс-нардепа, Подоляк формально какое-то время может оставаться советником Ермака, но полномочия управлять информационной повесткой офиса у него отобрали.

По мнению Березы, назначение Лещенко куратором медийной политики Офиса президента ускорит падение рейтинга власти.

"А знаете, почему я не считаю, что назначение нелепого и продажного Лещенко главным пропагандистом ОП является плохой новостью? Потому что мне как гражданину Украины неприемлема политика действующего президента. Я считаю, что он работает во вред Украине. И мне очень не хочется, чтобы она затянулась еще и на второй срок. Одного более чем достаточно", – подытожил Береза.
ForUm

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