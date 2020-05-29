также в разделеОбщество
29 мая. Картина дня 13
Пытались избежать карантина: Польша выдворяет 33 украинцев 20
Суд отпустил четырех обвиняемых в убийстве «Сармата» под домашний арест 13
Синоптик рассказала о погоде в последние выходные мая 21
Зеленский предложил повысить штрафы за уклонение от мобилизации 35
Укравтодор: Только 2% из обследованных мостов исправны 15
Бывшему адвокату, предлагавшему $5 миллионов главе ФГИ, дали 5 лет условно 17
Дело чиновников, закупивших шины 80-х годов для БТР, направлено в суд 14
Банду, орудовавшую на Киевщине, организовал «смотрящий по Лукьяновском СИЗО» 20
В Харькове коммунальщики хотят купить элитный катафалк за 5 миллионов 13
Задержан подозреваемый в убийстве нацгвардейца в Виннице 14
По факту перестрелки в Броварах завели уже 4 уголовных дела 18
В армии за сутки – 23 новых случая COVID-19 15
На Виннитчине задержали еще 5 участников конфликта в Броварах 36
«Новая почта» возвращает платное хранение посылок 15
Аваков отреагировал на митинг инвесторов «Аркада-строительство» 32
По факту стрельбы в Броварах открыто 3 дела 14
Аваков: Уже задержаны 20 участников стрельбы в Броварах 31

Утром 29 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Истребители ВСУ - пара Су-27 и пара МиГ-29 – присоединились к американским самолетам и осуществили их сопровождение по заданному маршруту.

Украинские летчики подхватили эстафету от польских пилотов, а само мероприятие по воздушному патрулированию имеет плановый характер для достижения взаимосоответствия НАТО и ключевых партнеров Альянса.

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer вылетел с американской авиабазы ​​Елсворд, перелетели через Атлантику, территорию нескольких европейских стран в том числе Республики Польша.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги