Утром 29 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Истребители ВСУ - пара Су-27 и пара МиГ-29 – присоединились к американским самолетам и осуществили их сопровождение по заданному маршруту.

Украинские летчики подхватили эстафету от польских пилотов, а само мероприятие по воздушному патрулированию имеет плановый характер для достижения взаимосоответствия НАТО и ключевых партнеров Альянса.

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer вылетел с американской авиабазы ​​Елсворд, перелетели через Атлантику, территорию нескольких европейских стран в том числе Республики Польша.