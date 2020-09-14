Европейский союз не признает результаты «выборов», которые Россия провела в аннексированном Крыму и Севастополе. Об этом говорится в заявлении главного спикера ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Петера Стано от 14 сентября, передает Радио Свобода.

Как заявляет Стано, ЕС не признает лиц, принимавших участие в российских выборах, представителями Крыма и Севастополя, так как эти территории входят в состав Украины согласно международному праву.

«Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и, соответственно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран в ходе организованного Россией голосования на Крымском полуострове и претендует на то, чтобы «представлять» Крым и Севастополь, не будет признан ЕС в качестве представителей тех территорий, которые являются частью Украины. Европейский Союз твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины», - говорится в сообщении.

Местные выборы в России состоялись в период с 11 по 13 сентября. Они также прошли в аннексированном Крыму и Севастополе. В Севастополе в частности выбирали подконтрольного России главу города, депутата в местный парламент по одному из мажоритарных кругов, депутатов муниципальных советов. В Крыму также провели дополнительные выборы депутата в российский парламент полуострова, в Симферопольский городской и Раздольненский сельский совет.

Накануне Министерство иностранных дел выразило протест из-за проведения «выборов» на аннексированной территории. По словам первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джаппаровой, Украина будет обращаться к международным партнерам с просьбой осудить организацию «голосования», в том числе путем санкций.